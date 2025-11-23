Telegraph: возможности Зеленского ограничены из-за наступления РФ и коррупции
На фоне российского наступления, проблем на фронте и коррупционного скандала возможности президента Украины Владимира Зеленского оказались ограничены, Киев не сможет отказаться от мирного плана американского президента Дональда Трампа, пишет The Telegraph.
«В условиях наступления России на Донбассе и в Запорожье, острой нехватки личного состава украинских вооруженных сил и отсутствия у правительства, погрязшего в коррупционном скандале, средств, возможности Владимира Зеленского ограничены», – говорится в статье.
Помощь европейских стран, как отмечает издание, «не сильно помогает» Киеву платить по счетам, которые чиновники ЕС предлагают покрыть за счет увеличения госдолга в условиях отсутствия реальных средств у государств-членов.
Такая ситуация не оставляет Украине «иного выбора, кроме как принять мирное предложение Трампа с сильным русским акцентом», пишет The Telegraph.
Мирный план США состоит из 28 пунктов. В них входят право Украины на членство в ЕС, пакет мер по восстановлению страны, законодательное закрепление Россией политики ненападения на Европу и Украину. Кроме того, в документе упоминаются передача территорий России и частичное снятие санкций с Москвы.