Telegraph: возможности Зеленского ограничены из-за наступления РФ и коррупции

Ведомости

На фоне российского наступления, проблем на фронте и коррупционного скандала возможности президента Украины Владимира Зеленского оказались ограничены, Киев не сможет отказаться от мирного плана американского президента Дональда Трампа, пишет The Telegraph. 

«В условиях наступления России на Донбассе и в Запорожье, острой нехватки личного состава украинских вооруженных сил и отсутствия у правительства, погрязшего в коррупционном скандале, средств, возможности Владимира Зеленского ограничены», – говорится в статье. 

Помощь европейских стран, как отмечает издание,  «не сильно помогает» Киеву платить по счетам, которые чиновники ЕС предлагают покрыть за счет увеличения госдолга в условиях отсутствия реальных средств у государств-членов.

Такая ситуация не оставляет Украине «иного выбора, кроме как принять мирное предложение Трампа с сильным русским акцентом», пишет The Telegraph. 

Мирный план США состоит из 28 пунктов. В них входят право Украины на членство в ЕС, пакет мер по восстановлению страны, законодательное закрепление Россией политики ненападения на Европу и Украину. Кроме того, в документе упоминаются передача территорий России и частичное снятие санкций с Москвы.

Трамп заявил, что разработанный США документ – не «окончательное предложение». В Европе также призывали внести в него изменения.

