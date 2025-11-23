Telegraph: возможности Зеленского ограничены из-за наступления РФ и коррупции

Мирный план США состоит из 28 пунктов. В них входят право Украины на членство в ЕС, пакет мер по восстановлению страны, законодательное закрепление Россией политики ненападения на Европу и Украину. Кроме того, в документе упоминаются передача территорий России и частичное снятие санкций с Москвы.