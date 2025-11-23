Газета
Силы ПВО сбили десять дронов над регионам России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение четырех часов десять украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Беспилотники были сбиты над регионами России в период с 9:00 до 13:00 мск. По три дрона ликвидировали над территориями Белгородской области и Московского региона. В том числе ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника. 

Еще два БПЛА уничтожили в небе над Архангельской областью, столько же аппаратов сбили в Калужской.  

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о нескольких уничтоженных дронах, летевших на столицу. О последствиях не сообщалось. В Подмосковье дроны атаковали Шатурскую ГРЭС, из-за чего на станции начался пожар.