Силы ПВО сбили десять дронов над регионам России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение четырех часов десять украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Беспилотники были сбиты над регионами России в период с 9:00 до 13:00 мск. По три дрона ликвидировали над территориями Белгородской области и Московского региона. В том числе ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника.
Еще два БПЛА уничтожили в небе над Архангельской областью, столько же аппаратов сбили в Калужской.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о нескольких уничтоженных дронах, летевших на столицу. О последствиях не сообщалось. В Подмосковье дроны атаковали Шатурскую ГРЭС, из-за чего на станции начался пожар.