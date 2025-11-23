Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Финляндии организуют автопробеги в поддержку открытия границы с РФ

Ведомости

В Финляндии состоится серия автопробегов к пунктам пропуска республики в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает «Александровское общество».

Серия автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией запланирована на 14 декабря 2025 г. Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного закрытия границы. Активисты собираются клаксонами просигнализировать о необходимости срочного открытия границы в целях соблюдения прав человека и «для улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии».

Финские власти стали постепенно закрывать границу с Россией осенью 2023 г. Свое решение они объясняли потоком беженцев из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В МИДе России это расценили как создание новых разделительных линий в Европе.

27 октября 2025 г. премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем. Он добавил, что для этого нужно вернуть прежнюю практику взаимодействия пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без надлежащих документов.

Сейчас на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией проходят артиллерийские учения под названием Northern Strike 225. Они продлятся до 25 ноября. В учениях участвуют 2200 военных и 500 единиц техники. Их целью является отработка взаимодействий уровней управления и артиллерийского огня в условиях ранней зимы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте