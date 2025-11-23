В Финляндии организуют автопробеги в поддержку открытия границы с РФ
В Финляндии состоится серия автопробегов к пунктам пропуска республики в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает «Александровское общество».
Серия автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией запланирована на 14 декабря 2025 г. Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного закрытия границы. Активисты собираются клаксонами просигнализировать о необходимости срочного открытия границы в целях соблюдения прав человека и «для улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии».
Финские власти стали постепенно закрывать границу с Россией осенью 2023 г. Свое решение они объясняли потоком беженцев из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В МИДе России это расценили как создание новых разделительных линий в Европе.
27 октября 2025 г. премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем. Он добавил, что для этого нужно вернуть прежнюю практику взаимодействия пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без надлежащих документов.
Сейчас на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией проходят артиллерийские учения под названием Northern Strike 225. Они продлятся до 25 ноября. В учениях участвуют 2200 военных и 500 единиц техники. Их целью является отработка взаимодействий уровней управления и артиллерийского огня в условиях ранней зимы.