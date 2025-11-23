В Финляндии организуют автопробеги в поддержку открытия границы с РФ

Сейчас на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией проходят артиллерийские учения под названием Northern Strike 225. Они продлятся до 25 ноября. В учениях участвуют 2200 военных и 500 единиц техники. Их целью является отработка взаимодействий уровней управления и артиллерийского огня в условиях ранней зимы.