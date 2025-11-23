Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских дронов за семь часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили и перехватили 40 украинских БПЛА над разными регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.
По данным ведомства, такое количество беспилотников самолетного типа было нейтрализовано в период с 13:00 по 20:00 мск.
В частности, 26 дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря, 8 – над территорией Крыма и еще 6 – над территорией Белгородской области.
23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нескольких уничтоженных дронах, летевших на столицу.