Политика

Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских дронов за семь часов

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили и перехватили 40 украинских БПЛА над разными регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

По данным ведомства, такое количество беспилотников самолетного типа было нейтрализовано в период с 13:00 по 20:00 мск.

В частности, 26 дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря, 8 – над территорией Крыма и еще 6 – над территорией Белгородской области.

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нескольких уничтоженных дронах, летевших на столицу.

Читайте также:Воробьев заявил о ликвидации пожара на Шатурской ГРЭС
