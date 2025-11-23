Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Стармер и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба британского правительства.

Основной темой разговора стал процесс урегулирования конфликта на Украине. В частности, лидеры двух стран обсудили различные аспекты переговоров высокого уровня, которые проходят в Женеве в связи с мирным планом США.

«Они [лидеры] договорились о том, что все должны работать сообща в этот критический момент, чтобы добиться справедливого и прочного мира», – говорится в сообщении.

О чем говорится в американском мирном плане по Украине

Политика / Международные новости

Стороны также договорились поддерживать контакт, добавили в пресс-службе.

23 ноября в Швейцарии проходят переговоры американской и украинской сторон. CNN называло целью встречи согласование формулировок мирного плана США перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров говорил, что мирный план по урегулированию конфликта находится на завершающем этапе согласования. Он уточнял, что текущая редакция документа отражает большинство ключевых приоритетов Киева.

Читайте также:Трамп заявил о «нулевой» благодарности Украины за усилия США
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте