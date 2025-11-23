Стармер и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба британского правительства.
Основной темой разговора стал процесс урегулирования конфликта на Украине. В частности, лидеры двух стран обсудили различные аспекты переговоров высокого уровня, которые проходят в Женеве в связи с мирным планом США.
«Они [лидеры] договорились о том, что все должны работать сообща в этот критический момент, чтобы добиться справедливого и прочного мира», – говорится в сообщении.
Стороны также договорились поддерживать контакт, добавили в пресс-службе.
23 ноября в Швейцарии проходят переговоры американской и украинской сторон. CNN называло целью встречи согласование формулировок мирного плана США перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров говорил, что мирный план по урегулированию конфликта находится на завершающем этапе согласования. Он уточнял, что текущая редакция документа отражает большинство ключевых приоритетов Киева.