Politico: в ЕС назвали план «евротройки» по Украине неактуальным
Европейские дипломаты считают, что подготовленный Германией, Францией и Великобританией альтернативный 28-пунктный план урегулирования по Украине утратил актуальность. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕС.
По данным издания, европейские чиновники, присутствовавшие на переговорах в Женеве, отказались поддержать проект «евротройки». Один из представителей ЕС заявил, что документ «уже устарел», а другие дипломаты подчеркнули, что он не отражает нынешнего хода консультаций.
В Женеве в выходные прошел раунд переговоров США, Украины и ключевых европейских государств по американскому мирному плану. В совместном заявлении стороны сообщили о «значительном прогрессе» и согласовании следующих шагов, напоминает Politico.
По данным издания, Вашингтон также заверил европейских партнеров, что их обеспокоенности в сфере безопасности ЕС и НАТО будут учтены при работе над любым будущим соглашением.
24 ноября РБК-Украина писала, что большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве.
Тогда же The New York Times (NYT) со ссылкой на источник написал, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).