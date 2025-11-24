ВС РФ установили контроль над селом Затишье в Запорожской области

Еще 21 ноября стало известно о переходе под контроль ВС РФ села Радостное в Днепропетровской области. Тогда Минобороны отмечало, что группировка «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны противника. За неделю военные заняли населенные пункты Гай и Нечаевка в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области.