ВС РФ установили контроль над селом Затишье в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.
23 ноября военное ведомство рассказывало о взятии под контроль сел Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Эти населенные пункты также были заняты подразделениями группировки войск «Восток».
Еще 21 ноября стало известно о переходе под контроль ВС РФ села Радостное в Днепропетровской области. Тогда Минобороны отмечало, что группировка «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны противника. За неделю военные заняли населенные пункты Гай и Нечаевка в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области.