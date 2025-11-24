В Эфиопии впервые за 10 000 лет произошло извержение вулкана

По данным Центра консультирования по вулканическому пеплу в Тулузе (VAAC), извержение началось утром 23 ноября и сопровождалось выбросами пепла до 13,7 км. Позже активность прекратилась, однако специалисты продолжают мониторинг. Карты VAAC показывали, что нижние слои пепла направлялись в сторону Джибути и Йемена, а верхние – к Оману и далее над Аравийским морем. Данных о влиянии на авиацию или местные населенные пункты пока нет.