В Эфиопии впервые за 10 000 лет произошло извержение вулкана

В Эфиопии произошло первое за 10 000 лет извержение вулкана Хейли-Губби, отправившее мощный столб пепла в сторону Йемена и Омана. Об этом пишет Bno News.

По данным Центра консультирования по вулканическому пеплу в Тулузе (VAAC), извержение началось утром 23 ноября и сопровождалось выбросами пепла до 13,7 км. Позже активность прекратилась, однако специалисты продолжают мониторинг. Карты VAAC показывали, что нижние слои пепла направлялись в сторону Джибути и Йемена, а верхние – к Оману и далее над Аравийским морем. Данных о влиянии на авиацию или местные населенные пункты пока нет.

Хейли-Губби расположен в Афараском рифте – одном из самых активных вулканических районов Восточной Африки. Вулканологи отмечают, что подтвержденных извержений в голоцене ранее не фиксировалось.

В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов с извергающегося вулкана Семеру

Общество

Одновременно с этим в Индонезии из-за извержения вулкана Сумеру местные власти сообщили о трех тяжелораненых и более 500 эвакуированных жителей. Об этом сообщает Antara. Повреждены дома, сельхозугодья, инфраструктура. Власти поддерживают максимальный, четвертый уровень опасности.

На востоке Индонезии 1 августа произошло мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Как сообщало индонезийское агентство по вулканологии (PVMBG), столб вулканического пепла поднялся на высоту более 10 км.

