В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов с извергающегося вулкана Семеру
Индонезийские власти эвакуировали более 900 человек и содействовали безопасному возвращению 170 альпинистов после извержения вулкана Семеру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что 19 ноября Семеру извергался 10 раз. Из его жерла исходили столбы пепла, а лава и камни выбрасывались на расстояние до 13 км вниз по склонам.
В это время альпинисты застряли в кемпинге на берегу озера у подножия вулкана, примерно в 6,4 км от кратера.
Спасательное агентство Восточной Явы эвакуировало 956 человек, проживающих вблизи вулкана. Сейчас их разместили в школах, мечетях и правительственных зданиях, оборудованных под места временного размещения.
На востоке Индонезии 1 августа произошло мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Как сообщало индонезийское агентство по вулканологии (PVMBG), столб вулканического пепла поднялся на высоту более 10 км.
Индонезия входит в так называемое «огненное кольцо» – зону высокой сейсмической активности в Тихом океане, где расположено более 120 активных вулканов.