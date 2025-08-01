В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби
На востоке Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Reuters.
Как сообщает индонезийское агентство по вулканологии (PVMBG), столб вулканического пепла поднялся на высоту более 10 км. «Жителям рекомендуется эвакуироваться из зоны в радиусе 6–7 км от кратера и проявлять повышенную осторожность из-за угрозы возникновения селевых потоков при сильных осадках», – предупредили в агентстве.
Извержение сопровождалось зрелищным природным явлением – вулканическими молниями. На опубликованных снимках агентства видно, как густой пепельный столб озаряется вспышками и отбрасывает красноватое свечение от лавы, стекающей по склонам вулкана.
Индонезия входит в так называемое «огненное кольцо» – зону высокой сейсмической активности в Тихом океане, где расположено более 120 активных вулканов.
30 июля на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Вулкан выбросил пепел на высоту до 3 км, наблюдался сход лавы по западному склону. Тогда же произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами, которое спровоцировали подземные толчки.