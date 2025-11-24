24 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз планирует снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, которое готовит США. По его мнению, все европейские политики обязаны безоговорочно поддерживать мирный план, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла».