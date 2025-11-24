Туск назвал часть пунктов плана Трампа по Украине неприемлемой для ЕС
Лидеры Евросоюза решили, что часть из пунктов мирного плана по урегулированию украинского конфликта, предложенного США, неприемлема для Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.
«Мало поводов для ура-оптимизма», – добавил он (цитата по ТАСС).
24 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз планирует снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, которое готовит США. По его мнению, все европейские политики обязаны безоговорочно поддерживать мирный план, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла».
Politico писало, что европейские дипломаты считают, что подготовленный Германией, Францией и Великобританией альтернативный 28-пунктный план урегулирования по Украине утратил актуальность. По данным издания, европейские чиновники, присутствовавшие на переговорах в Женеве, отказались поддержать проект.
РБК-Украина писала, что большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве.