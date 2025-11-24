Газета
Главная / Политика /

Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время

Ведомости

Скоро «тягомотина» с конфликтом России и Украины закончится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует Telegram-канал «Пул первого».

«Займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше», – добавил белорусский лидер.

24 ноября The New York Times со ссылкой на источник написала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным обсуждать, кто именно может подписывать возможное соглашение между Россией и США по Украине от имени Киева в условиях «нелегитимности украинских властей».

21 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от украинского президента Владимира Зеленского подписать соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.

