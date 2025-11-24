Daily Star: сотни жителей Британии хотят уехать в РФ по «визе общих ценностей»

В начале сентября газета Financial Times писала, что все больше выходцев из западных стран перебираются в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с культурными установками, распространенными на родине. Тогда издание ссылалось на реальные истории иностранцев. До этого, в мае, сообщалось, что обращавшийся к президенту РФ Владимиру Путину повар из Германии Максим Житников получил паспорт РФ. Он переехал вместе с женой и двумя детьми из Эссена во Владимирскую область. По его словам, семья была не согласна с пропагандируемыми в Европе ценностями.