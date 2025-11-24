Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Daily Star: сотни жителей Британии хотят уехать в РФ по «визе общих ценностей»

Ведомости

Многие граждане Великобритании намерены уехать жить в Россию по «визе общих ценностей», так как они не согласны с политикой своей страны, сообщила газета Daily Star.

«Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию», – отметил автор материала.

По его словам, жители и других европейских стран разочарованы в подобной политике. Тысячи из них подают заявления, чтобы переехать в Россию по специальной категории виз. Представитель компании Moscow Connect, которая помогает иностранным гражданам при переезде, Филипп Хатчинсон отметил, что каждую неделю ему отправляют от 50 до 80 запросов из Великобритании.

В начале сентября газета Financial Times писала, что все больше выходцев из западных стран перебираются в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с культурными установками, распространенными на родине. Тогда издание ссылалось на реальные истории иностранцев. До этого, в мае, сообщалось, что обращавшийся к президенту РФ Владимиру Путину повар из Германии Максим Житников получил паспорт РФ. Он переехал вместе с женой и двумя детьми из Эссена во Владимирскую область. По его словам, семья была не согласна с пропагандируемыми в Европе ценностями.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её