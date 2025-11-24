Ушаков: российско-арабский саммит может не состояться до конца 2025 года
Российско-арабский саммит вряд ли удастся провести до конца 2025 г. В таком случае мероприятие будет перенесено на первую половину 2026 г. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что по этой теме уже начались практические контакты с представителями арабских стран.
«Дату мы уточним», – отметил Ушаков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 22 октября говорил, что в Кремле нет понимания по срокам проведения перенесенного российско-арабского саммита, но это важное мероприятие не будет отложено в долгий ящик.
9 октября президент Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились о переносе российско-арабского саммита, первоначально запланированного на 15 октября в Москве. Решение приняли из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. Это затруднило бы личное участие многих арабских лидеров.