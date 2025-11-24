В Австрии пообещали продолжать давить на Россию вопреки политике США
Несмотря на активизацию мирных усилий со стороны США, Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер в соцсети X.
Он добавил, что приветствует все инициативы по украинскому урегулированию, которые приближают к окончанию конфликта и установлению прочного мира.
По мнению Штокера, в ходе усилий по Украине нерешенными остаются вопросы присутствия Киева и стран ЕС за столом переговоров.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров в Женеве. По данным издания, делегации смогли урегулировать вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев». Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов.
Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.