В Австрии пообещали продолжать давить на Россию вопреки политике США

«РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров в Женеве. По данным издания, делегации смогли урегулировать вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев». Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов.