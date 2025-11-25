Газета
В Белом доме осудили критиков плана Трампа по Украине

Ведомости

Критики мирного плана США «не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят». С таким заявлением выступила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, мысль о том, что Штаты не взаимодействуют с обеими сторонами конфликта одинаково, чтобы привести его к завершению, является «полной и абсолютной ложью». Любые намеки на обратное – это непонимание фактов, исходящее от людей, которые «либо не разбираются в предмете, либо продвигают собственную повестку, либо не хотят окончания боев».

Левитт также отметила, что украинская сторона положительно отреагировала на план и активно участвовала в его формировании, внося прямые предложения в формулировки, добавила Левитт.

Bloomberg узнал, какие пункты исключили из мирного плана Трампа

Политика / Международные отношения

Вашингтон представил 28-пунктный план по завершению конфликта России и Украины 21 ноября. Стороны подтвердили получение документа, куда входят вопросы передачи территорий России, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с Москвы.

Представители США и Украины уже провели переговоры по мирному плану в Женеве. По заявлению офиса президента Украины, теперь документ отличается от опубликованного ранее варианта. Российская сторона заявила, что пока ознакомлена только с первоначальной версией плана США.

