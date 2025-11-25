Helsingin Sanomat: США поспособствовали РФ в процессе полного унижения НАТО

23 ноября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) согласовал основные элементы потенциального мирного плана, необходимые для «справедливого и прочного мира и суверенитета Украины». Среди них – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ. 24 ноября The Washington Post писала, что Белый дом посчитал поправки от ЕС полезными, однако основным вариантом остается первоначальный план Вашингтона.