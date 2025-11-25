Газета
Главная / Политика /

Helsingin Sanomat: США поспособствовали РФ в процессе полного унижения НАТО

Ведомости

США с помощью мирного плана для урегулирования конфликта на Украине помогли России полностью унизить НАТО, сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Положения свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», – отмечается в материале.

Кроме того, профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг в разговоре с изданием подчеркнул, что при распаде НАТО причиной этому будут подобные действия США.

21 ноября был опубликован американский план по завершению российско-украинского конфликта. В нем указаны 28 пунктов, в том числе решены вопросы передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. Документ также подразумевает невозможность для Украины вступить в НАТО.

23 ноября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) согласовал основные элементы потенциального мирного плана, необходимые для «справедливого и прочного мира и суверенитета Украины». Среди них – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ. 24 ноября The Washington Post писала, что Белый дом посчитал поправки от ЕС полезными, однако основным вариантом остается первоначальный план Вашингтона.

