Politico: ЕС не достиг прогресса по изъятию замороженных российских активов

Однако другие дипломаты опасаются, что идея выдать Украине «репарационный кредит» рухнет из-за мирного соглашения. Так как в итоговом документе могут быть прописаны условия по российским активам. Европейцы отвергли первоначальный план, по которому активы передаются Украине, но половина выручки должна была пойти США. При этом ЕС опасается, что после снятия санкций с России Бельгии придется вернуть деньги обратно в Москву. Politico пишет, что такое развитие событий сильно повлияет на европейских налогоплательщиков.