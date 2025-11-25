Politico: ЕС не достиг прогресса по изъятию замороженных российских активов
Несмотря на продолжающиеся переговоры, Европейский союз (ЕС) не достиг прогресса по изъятию замороженных российских активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких неназванных официальных лиц.
Как пишет газета, некоторые дипломаты надеются, что давление со стороны президента США Дональда Трампа заставит Бельгию и другие сомневающиеся страны ЕС поддержать изъятие активов. Они не исключают и идею использовать часть активов вместе с облигациями или прямыми правительственными взносами ЕС.
Однако другие дипломаты опасаются, что идея выдать Украине «репарационный кредит» рухнет из-за мирного соглашения. Так как в итоговом документе могут быть прописаны условия по российским активам. Европейцы отвергли первоначальный план, по которому активы передаются Украине, но половина выручки должна была пойти США. При этом ЕС опасается, что после снятия санкций с России Бельгии придется вернуть деньги обратно в Москву. Politico пишет, что такое развитие событий сильно повлияет на европейских налогоплательщиков.
17 ноября Еврокомиссия направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по кредиту за счет активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины. Один из них – это схема, которую называют «репарационным кредитом» с использованием заблокированных активов России. Второй вариант предполагает прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне ЕС.
25 ноября ожидается заседание «коалиции желающих» по вопросу поддержки Украины.