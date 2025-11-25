Politico: Рубио не проводит встречи с Каллас из-за ее отношений с Белым домом
Госсекретарь США Марко Рубио не соглашается на проведение переговоров с главой евродипломатии Кайей Каллас, так как у нее напряженные отношения с администрацией американского лидера Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
«Каллас осталась без внимания с учетом ее порой сложных отношений с администрацией Трампа, <…> даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа <…>, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», – отметили авторы материала.
Один из источников издания отметил, что Каллас сейчас занята ролью «плохого полицейского» для европейских стран, которую она играет за кулисами.
21 ноября был опубликован план США, направленный на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он состоит из 28 пунктов, которые касаются передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. 23 ноября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства – члены ЕС согласовали основные элементы своего варианта потенциального мирного плана. Среди них – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ.
При этом газета The Washington Post 24 ноября сообщила со ссылкой на источник, что Белый дом посчитал поправки от ЕС полезными, однако основным вариантом остается первоначальный план Вашингтона.