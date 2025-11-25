Politico: Рубио не проводит встречи с Каллас из-за ее отношений с Белым домом

21 ноября был опубликован план США, направленный на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он состоит из 28 пунктов, которые касаются передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. 23 ноября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства – члены ЕС согласовали основные элементы своего варианта потенциального мирного плана. Среди них – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ.