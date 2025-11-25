Макрон назвал РФ и ее требования единственной «красной линией» по Украине
Единственной «красной линией» в урегулировании украинского конфликта выступает Россия и ее требования. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RTL.
Он подчеркнул, что Париж и другие члены Евросоюза «хотят мира на Украине, а не ее капитуляции». По мнению французского лидера, в последние годы Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. В этой связи страны ЕС «должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам».
Макрон также заявил, что изначальный мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный США, представляет только то, что выгодно для России, поэтому его необходимо доработать.
Он считает, что в плане не может быть никаких ограничений на восстановление численности вооруженных сил Украины. Кроме того, речи не должно идти об использовании российских замороженных активов. Макрон уточнил, что они находятся в Европе, поэтому только союз может ими распоряжаться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что проект мирного плана из 28 пунктов разрабатывался американской стороной. «Действительно, это набросок американской стороны, набросок, который был нам передан, но он верстался, верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже», – сказал он.
По данным FT, после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19. Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены.