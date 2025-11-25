Макрон назвал РФ и ее требования единственной «красной линией» по Украине

Он подчеркнул, что Париж и другие члены Евросоюза «хотят мира на Украине, а не ее капитуляции». По мнению французского лидера, в последние годы Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. В этой связи страны ЕС «должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам».