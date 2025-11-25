Макрон: коалиция желающих может разместить силы в Киеве и Одессе
Коалиция желающих планирует после завершения конфликта разместить свои силы на второй линии вдали от фронта – в том числе в Киеве и Одессе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM.
По его словам, речь не идет о присутствии на передовой, а о размещении резервных подразделений.
«Мы никогда не планировали находиться на передовой, но на запасных участках, например, в Киеве и Одессе, мы разместим резервные силы для проведения обучения и операций по обеспечению безопасности, как мы это делаем в других странах», – сказал Макрон.
Он также отметил, что авиационные силы коалиции могут базироваться на территории соседних государств. Президент Франции сообщил, что 25 ноября запланировано совещание «коалиции желающих» в формате видеоконференции.
25 октября издание The Telegraph писало, что страны, входящие в «коалицию желающих», обсуждают корректировку подходов в отношении России. По данным газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию для оказания давления на РФ. Также он хотел создать миротворческие силы для обеспечения условий возможного будущего мирного соглашения.
17 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что миротворцы на Украине станут оккупационными силами. Он отмечал, что они станут законными целями для российских военных.