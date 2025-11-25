Лавров: Запад хочет подорвать усилия по урегулированию на Украине
Западные страны хотят переиначить мирный план президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и подорвать усилия по урегулированию ситуации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По его словам, пункты мирного плана США «слили», чтобы создать шумиху вокруг процесса. Лавров также добавил, что российская сторона ожидает от Вашингтона промежуточной версии мирного плана.
24 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз планирует снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, которое готовят США. По его мнению, все европейские политики обязаны безоговорочно поддерживать мирный план, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла».
Politico писало, что европейские дипломаты считают, что подготовленный Германией, Францией и Великобританией альтернативный 28-пунктный план урегулирования по Украине утратил актуальность. По данным издания, европейские чиновники, присутствовавшие на переговорах в Женеве, отказались поддержать проект.