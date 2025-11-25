США подписали ряд контрактов на разработку космических перехватчиков
Космические силы США заключили несколько небольших контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков, которые станут частью системы противоракетной обороны «Золотой купол» президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление отдела закупок Космических сил.
Названия компаний, с которыми были заключены контракты, не называются. Отмечается, что сумма каждой сделки составила менее $9 млн. Договоры не подпадают под требования к оборонным контрактам, предусматривающие подробное раскрытие информации.
В заявлении космических сил подчеркивается, что «процесс отбора был тщательным и скрупулезным».
В сентябре генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол», но Пентагон отказался раскрывать детали проекта и его стоимость. В военном ведомстве тогда говорили, что документ находится на стадии рассмотрения, а дополнительная информация недоступна из-за соображений оперативной безопасности. По оценкам, стоимость проекта может составлять сотни миллиардов долларов.
В конце октября The Wall Street Journal писала, что российская крылатая ракета «Буревестник» сможет обойти систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую планируют создать в США.