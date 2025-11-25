США подписали ряд контрактов на разработку космических перехватчиков

В сентябре генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол», но Пентагон отказался раскрывать детали проекта и его стоимость. В военном ведомстве тогда говорили, что документ находится на стадии рассмотрения, а дополнительная информация недоступна из-за соображений оперативной безопасности. По оценкам, стоимость проекта может составлять сотни миллиардов долларов.