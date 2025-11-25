Лукашенко: Литва будет навязывать владельцам фур политическую позицию
Вильнюс будет давить на водителей литовских фур, которые находятся в Белоруссии, чтобы они заняли определенную политическую позицию, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем, передает Telegram-канал «Пул первого».
«Они будут смещать градус в сторону этих большегрузов... и будут подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую», – отметил белорусский лидер.
По его словам, открытие границы раньше срока было «естественно». Президент подчеркнул, что власти Литвы не хотят признавать, что «они виноваты».
21 ноября литовский президент Гитанас Науседа заявил, что республика должна услышать пояснения от Белоруссии по вопросу литовских фур, которые застряли на границе двух стран. Он уточнил, что позиция Минска должна быть известна в ближайшее время, так как уже сформированы контакты, «люди работают».
12 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас также говорил, что Белоруссия отказалась пропускать фуры литовских компаний обратно после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией.