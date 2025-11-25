Лукашенко: Литва будет навязывать владельцам фур политическую позицию

21 ноября литовский президент Гитанас Науседа заявил, что республика должна услышать пояснения от Белоруссии по вопросу литовских фур, которые застряли на границе двух стран. Он уточнил, что позиция Минска должна быть известна в ближайшее время, так как уже сформированы контакты, «люди работают».