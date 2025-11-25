Газета
Политика

Стармер: союзники Украины будут работать с планом США без создания альтернативы

Ведомости

Союзники Украины приняли решение работать над доработкой существующего американского мирного плана, а не создавать альтернативный документ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.

По его словам, первоначальный проект из 28 пунктов содержал неприемлемые для Киева положения, и при этом включал и важные элементы, необходимые для «справедливого и прочного мира». Стармер отметил, что консультации в Женеве на выходных стали «значимым шагом вперед» и Вашингтон и Киев добились прогресса в подготовке обновленного плана.

Премьер подчеркнул, что союзники по Европе и НАТО согласились продолжать работу именно над этим документом, а положения, касающиеся Европы и НАТО, должны получить их одобрение. Он добавил, что Лондон остается твердо привержен идее достижения «справедливого и долговременного мира», хотя процесс еще далек от завершения.

25 ноября Politico писало, что из плана по урегулированию украинского конфликта, предложенного США, исключили пункт по передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территорий».

24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что России не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Москва была ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Он отмечал, что часть его положений «вполне приемлема», тогда как другие положения требуют дополнительного обсуждения между сторонами.

