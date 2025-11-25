Politico: из мирного плана США исключили пункт о передаче Донбасса России
Из плана по урегулированию украинского конфликта, предложенного США, исключили пункт по передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, эти вопросы оставили для обсуждения президентами США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Изначальный план из 28 пунктов разрабатывался госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19. Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что России не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Москва была ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Он отмечал, что часть его положений «вполне приемлема», тогда как другие положения требуют дополнительного обсуждения между сторонами.