Politico: из мирного плана США исключили пункт о передаче Донбасса России

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что России не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Москва была ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Он отмечал, что часть его положений «вполне приемлема», тогда как другие положения требуют дополнительного обсуждения между сторонами.