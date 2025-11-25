Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Дрисколл отказался от встречи с украинцами из-за реакции ЕС на план США

Ведомости

Министр армии США Дэниел Дрисколл не поехал в Лондон для проведения переговоров с делегацией Украины, так как страны Евросоюза (ЕС) негативно отреагировали на американский план по завершению конфликта в республике, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Дрисколл хотел 19 ноября вылететь в Лондон после посещения Киева. В Великобритании переговоры с украинской стороны прошли бы «в более формальной обстановке». При этом, после негативной реакции ЕС на утечки мирного документа, американский министр полетел в Женеву. Там, как напомнила газета, к нему присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

25 ноября издание Politico сообщало, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать представителям Москвы новый вариант плана США, из которого исключили несколько пунктов. В публикации говорилось, что он сократился с 28 до 19 условий. До этого телеканал CBS отмечал, что Дрисколл якобы уже был на переговорах с делегацией из РФ в Абу-Даби вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом не подтвердил переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Абу-Даби. По его словам, в СМИ сейчас очень много различных сведений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте