WSJ: Дрисколл отказался от встречи с украинцами из-за реакции ЕС на план США
Министр армии США Дэниел Дрисколл не поехал в Лондон для проведения переговоров с делегацией Украины, так как страны Евросоюза (ЕС) негативно отреагировали на американский план по завершению конфликта в республике, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Дрисколл хотел 19 ноября вылететь в Лондон после посещения Киева. В Великобритании переговоры с украинской стороны прошли бы «в более формальной обстановке». При этом, после негативной реакции ЕС на утечки мирного документа, американский министр полетел в Женеву. Там, как напомнила газета, к нему присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
25 ноября издание Politico сообщало, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать представителям Москвы новый вариант плана США, из которого исключили несколько пунктов. В публикации говорилось, что он сократился с 28 до 19 условий. До этого телеканал CBS отмечал, что Дрисколл якобы уже был на переговорах с делегацией из РФ в Абу-Даби вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом не подтвердил переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Абу-Даби. По его словам, в СМИ сейчас очень много различных сведений.