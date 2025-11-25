WSJ: Дрисколл отказался от встречи с украинцами из-за реакции ЕС на план США

25 ноября издание Politico сообщало, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать представителям Москвы новый вариант плана США, из которого исключили несколько пунктов. В публикации говорилось, что он сократился с 28 до 19 условий. До этого телеканал CBS отмечал, что Дрисколл якобы уже был на переговорах с делегацией из РФ в Абу-Даби вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.