Стармер: первоначальный план Трампа неприемлем для Лондона

По словам Стармера, после обсуждений в Женеве удалось добиться прогресса между Вашингтоном и Киевом. Многие пункты плана он назвал необходимыми для справедливого и длительного мира. Премьер подчеркнул, что соглашение должно обеспечивать суверенитет Украины и давать ей возможность защищать себя в будущем.