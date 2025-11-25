Газета
Стармер: первоначальный план Трампа неприемлем для Лондона

Ведомости

Первоначальный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта России и Украины содержал неприемлемые для Лондона и Киева пункты, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в палате общин. Его слова приводит Sky News.

«Вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны определяться Украиной», – подчеркнул он.

По словам Стармера, после обсуждений в Женеве удалось добиться прогресса между Вашингтоном и Киевом. Многие пункты плана он назвал необходимыми для справедливого и длительного мира. Премьер подчеркнул, что соглашение должно обеспечивать суверенитет Украины и давать ей возможность защищать себя в будущем.

Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план президента США сократился с 28 пунктов до 19.

В новой версии плана, писало агентство Bloomberg, не упоминается пункт о выделении $100 млрд замороженных российских активов на программы по восстановлению Украины и получении США 50% прибыли от этой операции. По данным Politico, в документе отсутствует пункт о принадлежности Донбасса и другие территориальные вопросы.

