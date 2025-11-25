Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: Россия может отклонить измененный план США по Украине

Ведомости

Российская сторона дала понять, что может отклонить измененный план по урегулированию конфликта с Украиной, если тот не будет соответствовать требованиям Москвы. Об этом пишет Financial Times.

Газета цитирует главу МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, если план уничтожит ключевые договоренности, достигнутые в Анкоридже, то ситуация будет принципиально иной. Последний вариант плана, по данным газеты, невыгоден для Москвы, потому что деликатные вопросы остаются на усмотрение президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

По данным источников FT, среди измененных планов были территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины со стороны США. Но Киев пошел на уступки и согласился сократить численность армии до 800 000 человек.

25 ноября Лавров заявил, что Россия получила план Трампа по неофициальным каналам. Он заметил, что целый ряд вопросов в нем требует прояснения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет официальных контактов с США и остается открытой к переговорам. Сам документ он назвал «наброском американской стороны», указав, что он «во многом действительно соответствует духу Анкориджа».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте