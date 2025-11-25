FT: Россия может отклонить измененный план США по Украине

Газета цитирует главу МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, если план уничтожит ключевые договоренности, достигнутые в Анкоридже, то ситуация будет принципиально иной. Последний вариант плана, по данным газеты, невыгоден для Москвы, потому что деликатные вопросы остаются на усмотрение президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.