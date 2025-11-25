Путин и Жапаров возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» в Бишкеке
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер прибыл в республику 25 ноября. Во время церемонии встречи Путина исполнялись национальные танцы и демонстрировались особенности традиционной киргизской охоты с беркутом и гончими.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, сообщили в Кремле. Также к подписанию подготовлены совместное заявление глав государств, ряд межправительственных и коммерческих документов.
Путин также примет участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ.
18 августа Путин провел телефонный разговор с Жапаровым. Тогда главной темой беседы стали итоги саммита США и России, прошедшего на Аляске. Жапаров говорил, что Бишкек считает достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном дополнительным условием для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.