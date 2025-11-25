Путин и Жапаров возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» в Бишкеке

18 августа Путин провел телефонный разговор с Жапаровым. Тогда главной темой беседы стали итоги саммита США и России, прошедшего на Аляске. Жапаров говорил, что Бишкек считает достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном дополнительным условием для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.