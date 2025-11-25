На Кубани число пострадавших при атаке дронов выросло до девяти
Число пострадавших после ночной атаки беспилотников на муниципалитеты Краснодарского края, расположенные на побережье Черного моря, увеличилось до девяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.
По его словам, за медицинской помощью обратились еще трое жителей. Один из пострадавших получил помощь амбулаторно, восемь человек были госпитализированы. В основном у них ранения легкой и средней степени тяжести.
В ночь на 25 ноября ВСУ устроили массированную атаку на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА самолетного типа с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с ночными массированными атаками вооруженных сил Украины на Краснодарский край и Ростовскую область.