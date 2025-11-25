Газета
Главная / Общество /

СК возбудил дело о теракте после ночных атак ВСУ на Кубань и Ростовскую область

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте в связи с ночными массированными атаками вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край и Ростовскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Telegram-канал СК.

Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Сейчас следователи СК РФ проводят осмотр мест происшествий, изымают фрагменты БПЛА, чтобы в дальнейшем провести необходимые экспертизы, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.

В СК заявили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители ВСУ, причастные к инциденту.

Что известно о ночных атаках ВСУ на Кубань и Ростовскую область

Общество

В ночь на 25 ноября ВСУ устроили массированную атаку на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА самолетного типа с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября.

Результатом ночной атаки беспилотников на Ростовскую область стала гибель трех человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах.

После атаки ВСУ власти Таганрога Ростовской области приняли решение ввести локальный режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов.

