Главная / Общество /

В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ночных ударов ВСУ

Ведомости

После ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) власти Таганрога Ростовской области приняли решение ввести локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах поврежденных объектов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

В частности, по ее информации, в результате ударов были повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

Кроме того, по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о создании в регионе оперативного штаба.

Что известно о ночных атаках ВСУ на Кубань и Ростовскую область

Общество

По информации Камбуловой, в результате ударов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, еще шестеро пострадавших находятся в больнице скорой медпомощи.

Глава Таганрога уточнила, что комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город уже работает.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганроге и Бессергеневке ранены три человека, а на улице Инструментальная в Таганроге повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме. Пострадали также припаркованные автомобили. Помимо прочего, возник пожар в складском помещении в промзоне. В селе Петрушино в Неклиновском районе загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка была повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, из-за чего начался пожар.

