Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ермак: Украина не собирается отказываться от своего вступления в НАТО

Ведомости

Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО, несмотря на предложения, которые ранее обсуждались в рамках американских планов урегулирования конфликта. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios.

Ермак заявил, что такие идеи неприемлемы для Киева. Он также напомнил, что стремление к членству в НАТО зафиксировано в Конституции страны и Киев не собирается отказываться от этого курса. «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», – отметил он.

24 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники писал, что большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров в Женеве. По данным издания, делегации смогли урегулировать вопросы численности вооруженных сил Украины, положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев». Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов.

Читайте также:Bloomberg узнал, какие пункты исключили из мирного плана Трампа
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте