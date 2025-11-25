Ермак: Украина не собирается отказываться от своего вступления в НАТО
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО, несмотря на предложения, которые ранее обсуждались в рамках американских планов урегулирования конфликта. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios.
Ермак заявил, что такие идеи неприемлемы для Киева. Он также напомнил, что стремление к членству в НАТО зафиксировано в Конституции страны и Киев не собирается отказываться от этого курса. «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», – отметил он.
24 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники писал, что большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров в Женеве. По данным издания, делегации смогли урегулировать вопросы численности вооруженных сил Украины, положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев». Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов.