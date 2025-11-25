Путин утвердил cтратегию государственной национальной политики до 2036 года
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении cтратегии государственной национальной политики на период до 2036 г. Документ вступит в силу с 1 января 2026 г. Он опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Согласно указу, стратегия определяет основные направления работы федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере национальной политики. Правительству поручено разработать и утвердить планы мероприятий по реализации документа, а также обеспечить исполнение задач, предусмотренных стратегией, федеральными органами исполнительной власти.
Кроме того, кабмин должен организовать контроль за реализацией стратегии и ежегодно представлять доклад президенту и Федеральному собранию. Министерствам предстоит привести свои акты в соответствие с новым указом и подготовить предложения по корректировке актов президента.
Региональным властям и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться документом при разработке собственных мер в сфере национальной политики.
5 ноября Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям сформулировал пять предложений, которые должны найти отражение в новой стратегии государственной национальной политики России до 2036 г.
21 ноября «Ведомости» писали, что в России появится правительственная комиссия по национальной политике. Правкомиссия будет координационным органом, который сосредоточится на выработке единых подходов к реализации государственной национальной политики. Она намерена работать с федеральными органами исполнительной власти, органами субъектов России и организациями.