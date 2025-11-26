Газета
Политика

Ермак: глава армии США Дрисколл посетит Киев на этой неделе

Ведомости

Министр армии США Дэн Дрисколл приедет в Киев на этой неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, визит согласован «в соответствии с поручением президента США Дональда Трампа». Он отметил, что украинская сторона готова оперативно продолжить работу с США.

Ранее Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках обсуждения мирного договора по Украине.

По словам Трампа, параллельно с этим Дрисколл встретится с украинской стороной. О ходе переговоров ему будут докладывать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

ABC News писал со ссылкой на Белый дом, что на данный момент встреча Трампа и украинского президента Владимира Зеленского не запланирована. При этом пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт отмечала, что остается «несколько деликатных, но преодолимых деталей» в обсуждении мирного соглашения, которые требуют дальнейших контактов между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

