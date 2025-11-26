Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NBC: Дрисколл предрек Украине «неизбежное поражение»

Ведомости

Министр армии США Дэн Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве на прошлой неделе «дал мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил Украину о «неизбежном поражении», сообщил NBC News со ссылкой на источники.

По словам источников телеканала, Дрисколл считает, что положение украинских военнослужащих будет становиться только хуже, поэтому прийти к соглашению с Россией лучше сейчас.

Кроме того, пишет NBC, американские представители дали Киеву понять, что больше не смогут продолжать поставки вооружений и средств противовоздушной обороны (ПВО) в необходимых объемах, как это было ранее. Источники отметили, что Дрисколл сделал такие предупреждения после того, как представил коллегам с Украины мирный план.

«Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», – сказал один из собеседников издания.

25 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Дрисколл снова приедет в Киев на этой неделе. По словам Ермака, визит согласован «в соответствии с поручением президента США Дональда Трампа». Он отметил, что украинская сторона готова оперативно продолжить работу с США.

26 ноября Трамп рассказал, что план, разработанный Белым домом и направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. По его мнению, первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её