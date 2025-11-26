NBC: Дрисколл предрек Украине «неизбежное поражение»

Кроме того, пишет NBC, американские представители дали Киеву понять, что больше не смогут продолжать поставки вооружений и средств противовоздушной обороны (ПВО) в необходимых объемах, как это было ранее. Источники отметили, что Дрисколл сделал такие предупреждения после того, как представил коллегам с Украины мирный план.