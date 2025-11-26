NBC: Дрисколл предрек Украине «неизбежное поражение»
Министр армии США Дэн Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве на прошлой неделе «дал мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил Украину о «неизбежном поражении», сообщил NBC News со ссылкой на источники.
По словам источников телеканала, Дрисколл считает, что положение украинских военнослужащих будет становиться только хуже, поэтому прийти к соглашению с Россией лучше сейчас.
Кроме того, пишет NBC, американские представители дали Киеву понять, что больше не смогут продолжать поставки вооружений и средств противовоздушной обороны (ПВО) в необходимых объемах, как это было ранее. Источники отметили, что Дрисколл сделал такие предупреждения после того, как представил коллегам с Украины мирный план.
«Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», – сказал один из собеседников издания.
25 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Дрисколл снова приедет в Киев на этой неделе. По словам Ермака, визит согласован «в соответствии с поручением президента США Дональда Трампа». Он отметил, что украинская сторона готова оперативно продолжить работу с США.
26 ноября Трамп рассказал, что план, разработанный Белым домом и направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. По его мнению, первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.