26 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщал, что министр армии США Дэн Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве на прошлой неделе «дал мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил Украину о «неизбежном поражении». Он подчеркнул, по данным издания, что дальше положение украинской армии может стать только хуже, поэтому лучше сейчас завершить урегулирование конфликта с Россией.