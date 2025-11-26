Газета
Захарова: на Западе раздувают инфошум вокруг плана США для новой эскалации

Ведомости

Информационный шум из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине появился, потому что эскалация кризиса пошла не по плану некоторых стран мирового закулисья, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Как только начинаются какие-то практические шаги в сторону политико-дипломатического процесса, включается кнопка "шум". Субстанции за этим очень мало. Это комментарии комментариев и обсуждение неподтвержденного», – подчеркнула дипломат.

Захарова также высказала мнение, что по плану определенной части государств в ходе эскалации могла быть достигнута мировая коррупция, «убийство как можно большего количества людей».

26 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщал, что министр армии США Дэн Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве на прошлой неделе «дал мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил Украину о «неизбежном поражении». Он подчеркнул, по данным издания, что дальше положение украинской армии может стать только хуже, поэтому лучше сейчас завершить урегулирование конфликта с Россией.

В этот же день президент США Дональд Трамп рассказал, что документ Белого дома, направленный на урегулирование украинского кризиса, был сокращен с 28 до 22 пунктов. По его мнению, первоначальный текст был «просто схемой», «концепцией», а не планом.

