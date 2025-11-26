Ушаков рассказал о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе, сообщил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», – сказал он.
При этом он не стал комментировать информацию в СМИ о телефонных разговорах РФ и США. Политик выразил мнение, что «кто-то сливает, кто-то прослушивает», но это делает не российская сторона.
26 ноября в разговоре с журналистами на борту своего самолета во Флориду президент США Дональд Трамп также отметил, что Уиткофф намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По его словам, на переговорах может присутствовать его зять Джаред Кушнер.
25 ноября глава Белого дома писал, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в рамках обсуждения мирного договора по Украине. Он рассказал, что параллельно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной. Тогда же американский лидер подчеркнул, что план по урегулированию конфликта из 28 пунктов был доработан с учетом мнения и предложений обеих сторон, и «осталось лишь несколько пунктов разногласий».