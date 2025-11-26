Ушаков рассказал о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе

25 ноября глава Белого дома писал, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в рамках обсуждения мирного договора по Украине. Он рассказал, что параллельно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной. Тогда же американский лидер подчеркнул, что план по урегулированию конфликта из 28 пунктов был доработан с учетом мнения и предложений обеих сторон, и «осталось лишь несколько пунктов разногласий».