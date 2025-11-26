Газета
Из мирного плана по Украине исключили пункт о размещении истребителей в Польше

Ведомости

Из американского плана по урегулированию конфликта на Украине исключили пункт о размещении в Польше европейских истребителей. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, в ходе обсуждений было принято решение не включать в документ пункты, касающиеся развертывания сил на территории НАТО. Замминистра обороны подчеркнул, что данный пункт был тщательно рассмотрен, и в результате было решено, что он не должен фигурировать в итоговом варианте плана.

26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что план, направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. «Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – добавил он. При этом Трамп сказал, что первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.

Politico писало, что из плана США исключили пункт по передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территорий». По данным издания, эти вопросы оставили для обсуждения Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

