Из мирного плана по Украине исключили пункт о размещении истребителей в Польше

26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что план, направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. «Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – добавил он. При этом Трамп сказал, что первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.