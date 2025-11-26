Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СФ одобрил пенсии для детей, родившихся через 300 дней со смерти отца

Ведомости

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон, согласно которому в России страховая пенсия на сумму от 7689 руб. до 21 177 руб. будет выплачиваться детям, которые родились с использованием вспомогательных репродуктивных технологий через 300 дней после смерти биологического отца и позже.

Повышение пенсионных выплат до максимального значения (21 177 руб.) предусмотрено для детей с инвалидностью I группы. Инвалиды с детства II группы будут получать 17 648 руб. в месяц, III группы – 7 500 руб.

При этом в документе указано, что пенсия будет назначена детям, рожденным от отцов, которые находились в браке с их матерями. Отцы должны при жизни выразить намерение иметь детей, отцовство также должно быть подтверждено.

19 ноября закон о пенсии по потере кормильца для детей, зачатых методом ЭКО после смерти отца, приняла Госдума. До этого регулярные выплаты такого типа предусмотрены не были. В феврале Конституционный суд (КС) вынес постановление о гарантии получения страховых пенсий по потере кормильца детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий. Тогда КС отметил, что смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения помощи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её