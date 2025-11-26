СФ одобрил пенсии для детей, родившихся через 300 дней со смерти отца

19 ноября закон о пенсии по потере кормильца для детей, зачатых методом ЭКО после смерти отца, приняла Госдума. До этого регулярные выплаты такого типа предусмотрены не были. В феврале Конституционный суд (КС) вынес постановление о гарантии получения страховых пенсий по потере кормильца детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий. Тогда КС отметил, что смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения помощи.