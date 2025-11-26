Газета
Ушаков: Путин примет Уиткоффа в Москве

Президент России Владимир Путин, вероятно, примет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в случае его визита в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ», – сказал Ушаков. Так он ответил на вопрос, с кем встретится Уиткофф во время своего визита.

Ранее Ушаков заявил, что американский представитель приедет в Москву на следующей неделе.

26 ноября в разговоре с журналистами на борту своего самолета во Флориду Трамп также отметил, что Уиткофф намерен встретиться с российским лидером в Москве. По его словам, на переговорах может присутствовать его зять Джаред Кушнер.

