Reuters: США и Белоруссия обсуждают освобождение около 100 заключенных
Администрация президента США Дональда Трампа и власти Белоруссии ведут переговоры о возможном скором освобождении Минском не менее 100 политических заключенных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.
С приходом Трампа к власти Белоруссия освободила несколько десятков заключенных. Однако Вашингтон стремится к крупнейшему единовременному освобождению в рамках продолжающегося сближения с Минском.
Reuters отмечает, что США рассматривают этот диалог как часть «более широкой стратегии по постепенному выводу Минска из орбиты Москвы». Среди ключевых участников переговоров – Джон Коул, недавно назначенный Трампом спецпредставителем по Белоруссии.
Белый дом отказался комментировать возможные сроки освобождения. Представитель администрации заявил лишь, что США «готовы к дальнейшему взаимодействию с Белоруссией».
20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осужденных за тяжкие преступления против страны.
15 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных и назвал диалог «очень хорошим». Он подчеркнул, что целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 человек.