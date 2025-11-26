Газета
Посол РФ: найденный в Молдавии дрон был сбит в Харьковской области

Ведомости

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что беспилотник, который молдавская сторона представила как упавший на ее территории, ранее был обнаружен и сбит в Харьковской области.

По словам дипломата, этот случай вызывает очень много вопросов. Номер аппарата уже «засветился» 18 ноября на Украине.

«И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней в [районе] Флорешть. Я предлагаю вам подумать над этим», – сказал Озеров журналистам после выхода из МИД Молдавии, куда его вызывали для объяснений (цитата по ТАСС).

25 ноября сообщалось, что российского посла пригласили в молдавское внешнеполитическое ведомство в связи с инцидентом с неизвестными беспилотниками. В тот же день полиция Молдавии сообщила об обнаружении одного дрона на юге страны. По данным ведомства, аппарат пересек границу с Румынией. МИД республики заявлял о «грубом нарушении воздушного пространства» несколькими беспилотниками.

