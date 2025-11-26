Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование по Украине

Ведомости

Идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего», – подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что тенденции по выходу на урегулирование кризиса пока что скромные. По его словам, множество людей не будут гнушаться ничем, чтобы это процесс сорвать.

26 ноября глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» публикацию Bloomberg, в которой содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Агентство утверждало, что располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.

На это пресс-секретарь президента России заявил, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования, но не стоит придавать им излишнего значения. «Я бы не преувеличивал их значение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кому выгодны подобные публикации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь