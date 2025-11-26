Песков: идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование по Украине
Идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего», – подчеркнул он.
При этом Песков отметил, что тенденции по выходу на урегулирование кризиса пока что скромные. По его словам, множество людей не будут гнушаться ничем, чтобы это процесс сорвать.
26 ноября глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» публикацию Bloomberg, в которой содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Агентство утверждало, что располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.
На это пресс-секретарь президента России заявил, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования, но не стоит придавать им излишнего значения. «Я бы не преувеличивал их значение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кому выгодны подобные публикации.