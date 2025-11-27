Германия работает над планом переброски до 800 000 военных НАТО на восток

Отмечается, что, согласно плану, «до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта». На прилагаемой к документу карте, по данным издания, якобы «обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут переправляться, а также как будут обеспечиваться их снабжение и защита в пути».