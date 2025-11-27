Германия работает над планом переброски до 800 000 военных НАТО на восток
Секретный план конфликта с Россией, разработанный Германией, предусматривает переброску на восток до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующие материалы.
Отмечается, что около двух с половиной лет назад «дюжина высокопоставленных немецких офицеров собралась в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план». Теперь, по данным издания, они «спешат его реализовать».
Отмечается, что, согласно плану, «до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта». На прилагаемой к документу карте, по данным издания, якобы «обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут переправляться, а также как будут обеспечиваться их снабжение и защита в пути».
17 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы. Об этом говорят заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 г. По словам Орбана, из-за этого экономическая политика претерпевает серьезные последствия.
В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. По словам министра, данная оценка основана на экспертных прогнозах, согласно которым последний мирный летний период может уже остаться позади. Писториус также отметил, что Североатлантический альянс внимательно отслеживает процесс восстановления российской армии и анализирует ее потенциальные возможности для проведения атак против государств – членов НАТО.