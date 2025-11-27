Еврокомиссия поможет пострадавшим от антироссийских санкций странам Прибалтики

При этом, как отмечают европейские чиновники, объемы реальной помощи могут оказаться ограниченными: текущий семилетний бюджет ЕС истощен, а новый финансовый цикл начнет действовать только в 2028 г. Поэтому инициативы Фитто, вероятнее всего, будут сосредоточены на будущих программах и структурных мерах, а не на значительных прямых вливаниях.