Еврокомиссия поможет пострадавшим от антироссийских санкций странам Прибалтики
Европейская комиссия в 2026 г. представит пакет мер поддержки для стран Прибалтики и Финляндии, которые понесли серьезный экономический ущерб из-за санкций ЕС против России. Как сообщает Politico, регион столкнулся с падением туризма, сокращением инвестиций и фактическим коллапсом приграничной торговли.
План разрабатывает комиссар ЕС по региональной политике Раффаэле Фитто. По данным дипломатических источников, помощь должна стать «финансовой подушкой» для государств Восточной Европы, наиболее сильно затронутых последствиями санкций и геополитической напряженности.
Эстония, Латвия, Литва и Финляндия одновременно столкнулись с резким спадом приграничной торговли, оттоком туристов, ростом инфляции и падением стоимости жилья, что усложняет получение кредитов для бизнеса. В Эстонии экономика в 2026 г. вырастет лишь на 0,6% – одним из самых слабых темпов в ЕС.
При этом, как отмечают европейские чиновники, объемы реальной помощи могут оказаться ограниченными: текущий семилетний бюджет ЕС истощен, а новый финансовый цикл начнет действовать только в 2028 г. Поэтому инициативы Фитто, вероятнее всего, будут сосредоточены на будущих программах и структурных мерах, а не на значительных прямых вливаниях.
Тем не менее, страны региона рассчитывают на смягчение правил господдержки для бизнеса, расширение гарантий от Европейского инвестиционного банка и последующее выделение дополнительных средств в новом бюджете ЕС.
23 октября Евросоюз официально принял новый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись импорта СПГ, крупнейших энергетических компаний и судов. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.
7 ноября стало известно, что Еврокомиссия уже занимается подготовкой 20-го пакета рестрикций против России. Новые меры в том числе затронут Белоруссию.