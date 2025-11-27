Участники саммита ОДКБ призвали США поддержать предложение РФ о ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 19 ноября заявил, что Вашингтон еще не сформировал окончательную позицию по российским предложениям по ДСНВ. По его словам, несмотря на «в целом позитивные сигналы» от президента США Дональда Трампа, говорить о четких выводах США пока рано.