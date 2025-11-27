Участники саммита ОДКБ призвали США поддержать предложение РФ о ДСНВ
Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел в Бишкеке, призвали Вашингтон поддержать предложение российской стороны по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
В документе говорится, что данное решение нацелено на обеспечение предсказуемости и сдержанности, предотвращение гонки вооружений и содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября заявил, что Москва готова еще один год после истечения 5 февраля 2026 г. срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 19 ноября заявил, что Вашингтон еще не сформировал окончательную позицию по российским предложениям по ДСНВ. По его словам, несмотря на «в целом позитивные сигналы» от президента США Дональда Трампа, говорить о четких выводах США пока рано.