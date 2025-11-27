Лукашенко назвал работоспособным мирный план США по Украине
Американский мирный план по урегулированию на Украине имеет работоспособный характер. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Лукашенко, он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным, который также признает, что это «хорошая основа для переговоров». При этом Лукашенко обратил внимание, что россияне пока видели неофициальный вариант мирного плана.
«Сразу хочу сказать, что, пусть на меня не обидится команда [президента США Дональда] Трампа, он [план] составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте», – отметил Лукашенко.
По его словам, плану не хватает конкретики, «все должно быть до мелочи прописано».
26 ноября CNN сообщал, что Киев не согласился с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом. Речь об отказе Украины от территорий в Донбассе и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день порекомендовал не делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. По его словам, в разных странах, в том числе в США, есть много людей, пытающихся сорвать мирный процесс.