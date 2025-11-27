Лукашенко назвал работоспособным мирный план США по Украине

«Сразу хочу сказать, что, пусть на меня не обидится команда [президента США Дональда] Трампа, он [план] составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте», – отметил Лукашенко.