Лукашенко «как никогда» верит в скорое завершение украинского конфликта
Во время переговоров нельзя быть спокойным и упиваться процессом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«В любой момент <...> может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может развернуть в целом обстановку вспять», – добавил он.
При этом по словам Лукашенко, он «как никогда верит», что украинский кризис близок к завершению. Он отметил, что скоро и европейцы все же поймут, что надо соглашаться с предложениями, сформулированными командами президентов США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
По его мнению, сейчас политики из ЕС «цепляются» за отдельные пункты плана Трампа, вроде ограничения численности ВСУ. Однако, как считает Лукашенко, дело не в содержании проекта, а в нежелании европейцев иди на мир.
Белорусский лидер также подчеркнул, что американский мирный план по урегулированию на Украине имеет работоспособный характер. Однако, отметил Лукашенко, плану не хватает конкретики, «все должно быть до мелочи прописано».
26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать преждевременных заключений, что украинский конфликт движется к завершению. Представитель Кремля отметил, что в разных странах, в том числе в США, есть много людей, пытающихся сорвать мирный процесс.