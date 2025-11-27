Лукашенко «как никогда» верит в скорое завершение украинского конфликта

При этом по словам Лукашенко, он «как никогда верит», что украинский кризис близок к завершению. Он отметил, что скоро и европейцы все же поймут, что надо соглашаться с предложениями, сформулированными командами президентов США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.